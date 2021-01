Warszawa. We Włochach działa nowa jadłodzielnia

- Włochowska Jadłodzielnia już działa! W Polsce, co roku, marnuje się prawie 5 mln ton żywności. Z badań wynika, że najwięcej żywności marnują konsumenci - aż 60 proc. wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. Szczególnie święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to okres w którym często wyrzucamy jedzenie. Przy Urzędzie Dzielnicy stworzyliśmy specjalną przestrzeń w której stoi lodówka i szafka, gdzie możemy zostawić żywność dla potrzebujących. Jadłodzielnia jest otwarta całą dobę - poinformował na Facebooku Urząd Dzielnicy Włochy.

Zdjęcia nowej jadłodzielni udostępnił też na swoim profilu burmistrz Dzielnicy Włochy Jarosław Karcz. Zachęcił do dzielenia się jedzeniem i zaapelował, żeby nie marnować żywności. Jadłodzielnia znajduje się przy Al. Krakowskiej 257.

Warszawa. Jadłodzielnie czekają. Podziel się nadmiarem

Foodsharing, czyli działania związane ze społecznym ratowaniem jedzenia przed zmarnowaniem, działa coraz prężniej w Polsce. Propagatorem idei stał się niemal dekadę temu aktywista Raphael Fellmer, który podczas podróży z Holandii do Meksyku zauważył, że można się w drodze obejść bez pieniędzy. Wystarczy jeść to, czym podzielą się ludzie, którzy mają nadmiar. Przecież niemal wszędzie na świecie - a w bogatych krajach najwięcej - tony żywności kończą na śmietniku. Fellmer zaczął tworzyć sieć wolontariuszy, którzy w setkach jadłodzielni ratowali przed koszem dobre produkty.

Warszawscy aktywiści od kilku lat zagęszczają siatkę takich punktów i apelują, by wszyscy z nich korzystali, bez względu na zasobność portfeli. W lodówkach lądują zarówno dania z najlepszych restauracji współpracujących z wolontariuszami, ze sklepów, które są zobowiązane ustawą do niemarnowania jedzenia, więc oddają produkty, których termin ważności zbliża się nieuchronnie. Często również do lodówek wędrowało jedzenie z cateringów i wesel, ale teraz nie ma takich imprez, więc nie ma problemu z marnującym się poczęstunkiem.