Warszawa we wspólnym apelu polskich miast o środki na podwyżki dla nauczycieli

Warszawa apeluje o pieniądze na podwyżki dla nauczycieli

- Z roku na rok dopłacamy coraz więcej do oświaty. Wydatki rosną, a subwencja pokrywa coraz mniejszą część z nich. Największa pozycja to oczywiście wynagrodzenia. W stolicy na zaplanowane 6 proc. podwyżki potrzebujemy w tym roku 30 mln, a w kolejnym już 90 mln zł. Ogółem w 2020 r. nawet po wzroście subwencji o 214 mln zł nadal brakuje nam 191 mln zł na wydatki związane z oświatą. To musi się zmienić – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska