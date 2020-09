Warszawa. We wtorek dzień bez samochodu. Bezpłatna komunikacja

Tego dnia możemy zostawić samochód w garażu i wybrać się w podróż transportem publicznym. Będzie to nie tylko wyraz dbania o środowisko, ale też forma promocji podróżowania komunikacją miejską. We wtorek będzie można bezpłatnie korzystać ze wszystkich pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, w obu strefach biletowych.

Warszawa. Specjalne oznakowania

Bramki w metrze będą otwarte, a kasowniki w pojazdach wyłączone lub specjalnie oznaczone. Wszystko po to, by zachęcić kierowców do pozostawienia samochodu. Jeśli jednak ktoś z mieszkańców podwarszawskich gmin wyruszy do stolicy samochodem, będzie mógł swój pojazd zostawić bezpłatnie na jednym z parkingów P+R.