Warszawa. Weekendowe prace na ulicach. Będą utrudnienia w ruchu

Warszawa. Znów będzie można dojechać do centrum handlowego

W piątek, 3 lipca, ok. godz. 22.00 wykonawca budowy II linii metra wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na ul. Górczewskiej w rejonie budowanego szybu demontażowego dla tarcz TBM – poinformował stołeczny ratusz. Kierowcy jadący od strony ul. Księcia Janusza znowu będą mogli dojechać do centrum handlowego. Na odcinku pomiędzy ul. Góralską a wschodnim wjazdem do centrum handlowego (z sygnalizacją świetlną) ruch będzie się teraz odbywał dwoma pasami. Jeden z nich będzie służył do skrętu na teren centrum handlowego, a drugim prosto - w kierunku Bemowa - pojadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki, pojazdy służb miejskich, MTON i posiadaczy identyfikatorów MW oraz motocykle.