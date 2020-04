Warszawa wesprze przedsiębiorców

- W stolicy mamy zarejestrowanych ponad 430 tysięcy podmiotów gospodarczych. Ponad połowa z nich to osoby fizyczne , prowadzące działalność gospodarczą . Właściciele małych i średnich firm, w działalność których koronawirus uderzył najbardziej - mówi Rafał Trzaskowski , prezydent Warszawy.

Warszawa. Obniżenie czynszu

O czasowe obniżenie czynszu mogą ubiegać się najemcy i dzierżawcy lokali i terenów należących do miasta. Wnioski należy kierować do zakładu gospodarowania nieruchomościami lub urzędu dzielnicy. Do ratusza wpłynęło już 1028 takich wniosków.