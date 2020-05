Warszawa. Wiadukty na Trasie Łazienkowskiej będą przebudowane

Warszawa. Miejsce dla ruchu pieszego i rowerowego

Wiadukty na Agrykoli będą rozebrane i wybudowane od nowa. Nośność obiektów jest utrzymywana dzięki zastosowaniu tymczasowych podpór. Prace obejmą nie tylko wymianę obiektów. Zostaną one również dostosowane do obecnych standardów. Będą poszerzone tak, aby zmieścił się tam ruch pieszy i rowerowy. Powstaną pochylnie, umożliwiające łatwy dostęp do przystanków autobusowych Rozbrat.

Doraźnie wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h na obu wiaduktach, na odcinku ok. 400 metrów. Wydłuży to czas przejazdu wiaduktem o ok. pół minuty, ale za to zmniejszy ryzyko dalszych uszkodzeń konstrukcji. Ograniczony zostanie również dopuszczalny tonaż pojazdów, poruszających się lewymi, wewnętrznymi pasami obiektu do 5 ton.