Warszawa. Wiceprezydent Paweł Rabiej o reprywatyzacji

Warszawa. Paweł Rabiej o reprywatyzacji i dziurawej ustawie

Rabiej zaznaczył, że PiS nie był zainteresowany wprowadzeniem do ustawy poprawki, którą w 2018 roku zgłaszał, wówczas poseł, Rafał Trzaskowski . Trzaskowski zwracał uwagę na wadliwe zapisy ustawy, przez które sądy będą unieważniać decyzje komisji weryfikacyjnej o odszkodowaniach. W tym samym roku do laski marszałkowskiej wpłynęła również propozycja ustawy, która naprawiała wady poprzedniego aktu prawnego. Poprawka Trzaskowskiego została odrzucona, a ustawa nie wzbudziła zainteresowania PiS.

Zastępca Rafała Trzaskowskiego przypomniał też, że warszawski ratusz wysyłał do kancelarii premiera, do Jarosława Kaczyńskiego i do prezydenta pismo, w którym padły trzy konkretne propozycje rozwiązania problemów prawnych, jakie stwarza dotychczasowa ustawa reprywatyzacyjna. Rabiej podkreślił, że do dziś urząd nie otrzymał żadnej odpowiedzi.