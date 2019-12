Warszawa wie, co zrobić, by choinki żyły także po świętach. Ekopomysł ratusza

Choinki w donicach - to zakupu właśnie takich świątecznych drzewek zachęca Urząd Miasta w Warszawie. Wie też, co stanie się z nimi po świętach.

- Odpowiednio pielęgnowane, podlewane i nietrzymane w cieple można posadzić w ziemi, by dalej rosły np. we własnym ogródku. Przejęte przez nas po świętach choinki będziemy adoptować. Część z nich może się przyjąć na wiosnę – mówi Justyna Glusman .

Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy zdradza, co stanie się z drzewkami, które nie trafią do ziemi. – Ścięte drzewka przerobimy na biomasę, która jest ekologicznym źródłem energii - dodaje Glusman.

Warszawa "adoptuje" choinki po świętach Bożego Narodzenia

Żeby choinki mogły zostać przetworzone i wykorzystane również po świętach Bożego Narodzenia ważna jest, by pamiętać o kilku podstawowych sprawach: - choinkę doniczkową należy trzymać w mieszkaniu krótko, nie dłużej niż siedem dni; - choinki nie powinno stawiać się w pobliżu kaloryfera; - po świętach najlepiej drzewko wystawić w chłodne miejsce, np. do piwnicy lub ogródka.

Przy zakupie warto zwrócić uwagę, czy iglak wyrósł w doniczce, a nie został do niej włożony po wyjęciu z gruntu. To można stwierdzić oceniając stan ziemi – jeśli jest świeża, a doniczka jest mała w stosunku do wielkości drzewka, wtedy choinka została do niej włożona przed sprzedażą, co uszkodziło korzenie i uniemożliwia dalsze rośnięcie.