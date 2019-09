Warszawa. Wielki Marsz Klimatyczny sparaliżuje miasto

Warszawę czeka w piątek prawdziwy armagedon. Po południu przez samo centrum przejdzie Wielki Marsz Klimatyczny. Wszystko ze względu na przypadający ostatni dzień Międzynarodowego Strajku Klimatycznego.



W piątek, 27 września, komunikacja miejska w stolicy będzie bezpłatna. Warszawa tym działaniem zachęca do przesiadania się do pojazdów transportu publicznego i solidaryzuje z uczestnikami Warszawskiego Wielkiego Marszu Klimatycznego.

Według informacji urzędu miasta 50 proc. pasażerów w Warszawie jeździ środkami transportu publicznego, które nie emitują zanieczyszczeń – tramwajami, metrem, SKM czy autobusami elektrycznymi. Do 2022 roku ten wskaźnik Warszawa ma się podnieść do 60 proc.

Warszawa. Wielki Marsz Klimatyczny

"Przyjdźcie, by pokazać, że nie zgadzacie się na niszczenie naszego świata!

Przyjdźcie, by pokazać, że chcecie działać dla dobra Ziemi!

Przyjdźcie, by pokazać siłę i determinację w walce o własną przyszłość!" - czytamy na stronie organizatorów marszu.