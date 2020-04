Warszawa. Otwarcie stacji metra na Woli

- Sieć warszawskiego metra powiększa się o kolejne trzy stacje. Spełniamy obietnice i zgodnie ze złożonymi zobowiązaniami uruchamiamy wolski odcinek linii M2. Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza będą otwarte już jutro. Apeluję jednak do warszawianek i warszawiaków o rozsądek. Proszę wszystkich, którzy chcieliby podziemne przystanki po prostu zobaczyć – zostańcie w domu. Gdy minie epidemia, z pewnością będzie na to lepszy czas – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Metro. Wola. Każda stacja ma inny wystrój

Pierwszą nową stacją jest Płocka. Znajduje się po południowej stronie skrzyżowania ulicy Płockiej z Wolską. Na stacji dominują kolory miedzi i brązu. To nawiązanie do fabrycznej historii Woli.

Kolejną stacją jest Młynów, przystanek wybudowany pod ul. Górczewską. Stacja jest umiejscowiona między Płocką a wiaduktem linii kolejowej. We wnętrzu dominuje kolor niebieski, co stanowi odniesienie do pobliskiego basenu na Moczydle.