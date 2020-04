Warszawa. Wisła zanieczyszczona pianką poliuretanową

Organizacja non profit poinformowała o zanieczyszczeniu Wisły pianką poliuretanową. Zdaniem fundacji, sprawcą zanieczyszczenia jest firma budująca most Południowej Obwodnicy Warszawy. Złożono zawiadomienie do prokuratury. O sprawę zapytaliśmy inwestora obwodnicy.

W Wiśle pływa pianka poliuretanowa. Fot. Przemysław Pasek. (Materiały prasowe, Fot: Facebook/ Ja Wisła)