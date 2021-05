Warszawa. Wkrótce otworzą się stołeczne kina. Znamy daty

Decyzji o ewentualnej wcześniejszej reaktywacji nie podjęła jeszcze sieć Helios. - Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy zdążymy przygotować się do wcześniejszego uruchomienia naszych obiektów. Prowadzimy zaawansowane procesy rekrutacyjne załogi niezbędnej do otwarcia kin planowanego na 29 maja oraz jesteśmy w trakcie rozmów z dystrybutorami o repertuarze, którym chcieliśmy przywitać widzów w kinach w ostatni weekend maja - wyjaśniła dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory Nina Graboś. Dodała, że tytuły, które Helios planuje pokazać widzom na początek to m.in. "Druga połowa", "Nomadland", "Ojciec", "Psy i Koty 3" oraz "Mortal Kombat".