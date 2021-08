Warszawa. Wkrótce remont skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską. Będą utrudnienia

Warszawa. Azyle dla pieszych

Prace ruszą w sobotę, 14 sierpnia, ok. godz. 7. Na jezdni wschodniej ul. Marszałkowskiej od strony południowej skrzyżowania zamiast czterech będą trzy pasy ruchu. Będą przeznaczone do skrętu w prawo lub jazdy na wprost, do jazdy na wprost i do skrętu w lewo. Obecny dziś czwarty pas, służący do lewoskrętu, ustąpi miejsca azylowi na przejściu dla pieszych. Azyl na tym samym przejściu po zachodniej stronie torowiska zostanie nieco poszerzony.