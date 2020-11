Warszawa. Wkrótce ruszy tramwaj do osiedla Winnica na Białołęce

Warszawa. Jedna z najpopularniejszych tras w stolicy

Dzięki wydłużeniu trasy tramwajowej pasażerowie w ok. 20 minut dojadą do stacji metra na Młocinach. Bezpośrednio do centrum dostaną się w ok. 40 minut. Już dziś jest to jedna z najbardziej popularnych tras tramwajowych w stolicy. W ciągu roku z przystanku końcowego na Nowodworach tramwaje odjeżdżają aż 70 tysięcy razy. Przez most im. Marii Skłodowskiej – Curie w godzinach szczytu tramwaje przejeżdżają co dwie minuty.