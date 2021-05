Warszawa. Władze miasta apelują o zwrot Szpitala Południowego

- Pandemia ustępuje, liczba zajętych łóżek we wszystkich warszawskich szpitalach spada. Nie ma więc żadnych przesłanek ani prawnych ani merytorycznych do tego, aby szpital nadal znajdował się we władaniu rządowego pełnomocnika - przekazała z kolei na Facebooku zastępczyni prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.