Warszawa. Włamał się do osiedlowego sklepu. Uruchomił alarm

Jak się okazało, mężczyzna jest również podejrzany o włamanie 25 lutego br. do mieszkania przy ul. Miłobędzkiej. 33-latek wszedł do środka wyłamując okno balkonowe. Z mieszkania zabrał dwa laptopy, słuchawki, kamerę video, złotą i srebrną biżuterię oraz dwie karty do bankomatu. Wartość przedmiotów oszacowano na ok. 23 tys. zł.