Warszawa. Włamania, kradzieże, narkotyki i amunicja. Obywatel Ukrainy z zarzutami

Chodzi o sprawę rozwojową i wielowątkową, którą stołeczni policjanci zajmują się od kilku ostatnich miesięcy. Pod koniec ubiegłego roku funkcjonariusze dotarli do powiązanych ze sobą osób, które trudniły się dokonywaniem przestępstw, głównie narkotykowych, ale także kradzieży, kradzieży z włamaniem czy różnych uszkodzeń .

W związku z prowadzonym śledztwem do końca 2020 roku policjanci zatrzymali łącznie pięć osób, z których wszystkie usłyszały zarzuty. Trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a dwie pozostałe osoby objęto policyjnym dozorem.

Warszawa. Podejrzany często zmieniał adres

Policjanci w ostatnich dniach zatrzymali podejrzanego obywatela Ukrainy, który na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów, usłyszał pięć zarzutów. Chodzi o uszkodzenie wejścia do klatki schodowej, włamanie do garażu i kradzież dwóch rowerów oraz dwukrotne posiadanie amunicji do broni myśliwskiej. Mężczyzna odpowie także za posiadanie ponad 1200 gramów amfetaminy i mefedronu o tej samej wadze.