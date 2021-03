Warszawa. Właściciel pubu przy Parkingowej z czterema zarzutami

Warszawa. Policja zatrzymała właściciela pubu przy Parkingowej

Przedsiębiorca-buntownik otwiera pub mimo zakazu. "Niewykluczone, że zamkniemy go na stałe"

Mężczyzna usłyszał łącznie cztery zarzuty. Chodzi o czynną napaść przy użyciu miotacza gazu na funkcjonariusza przeszukującego lokal 10 marca oraz znieważenie go słowami powszechnie uznanymi za wulgarne. Natomiast pozostałe dwa zarzuty odnoszą się do niedopełnienia w marcu obowiązku nadzoru jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i dopuszczenia do sprzedaży napojów alkoholowych bez niezbędnego do tego zezwolenia.