Warszawa Włochy. Spór o ”Przyszłość”. Czy na boisku wyrośnie osiedle?

Radni warszawskiej dzielnicy Włochy zdenerwowali się, kiedy do ich rąk trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dokument uzupełnia rysunek, który nie pozostawia cieni wątpliwości. Budynki zajmą działkę dziś należącą do Klubu Sportowego ”Przyszłość” z ul. Rybnickiej 25, w dzielnicy Włochy.

Włochy. To był prezent dla sportu

Włochy. Apartamentowce zamiast boiska?

Teren nie należy do miasta, które broni się, że nie może pomóc, bo brakuje opracowanych procedur inwestowania miejskich środków w instytucje, które nie należą do niego. - Możemy liczyć tylko na siebie. Nasza infrastruktura nie spełnia wymagań XXI wieku. Jesteśmy zobowiązani wobec dzieci - podopiecznych klubu, by zapewnić im godziwe i bezpieczne warunki do trenowania - podkreśla prezes.