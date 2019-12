Warszawa Wola. "Przeraźliwy krzyk." Trwają poszukiwania nożownika

Dwie osoby ranione nożem trafiły do szpitala. - To młoda dziewczyna i jej chłopak - mówi mieszkanka bloku przy ul. Pańskiej, gdzie rozegrały się szokujące sceny. - Do tej pory na klatce jest pełno krwi - dodaje.

Wola. Krwawa awantura na klatce schodowej. (East News)

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę na warszawskiej Woli. Policja potwierdziła, że nożownik zaatakował dwie osoby i uciekł. Ranni zostali przewiezieni do szpitala.

Teraz se.pl informuje, że około godz. 23:30 mieszkańców bloku obudził potężny huk, a później krzyk kobiety.

- Mam już swoje lata, dawno jestem na emeryturze i przed północą zawsze już smacznie śpię. Ale ten hałas obudziłby umarłego - mówi portalowi jedna z kobiet, która mieszka w tej klatce.

Inna z lokatorek podkreśla, że poszkodowani to młoda kobieta i jej chłopak. - On dostał w brzuch i był w bardzo ciężkim stanie, jak go zabierali do szpitala – mówi. - Przeraźliwy krzyk. Na klatce było mnóstwo krwi, do tej pory jest - dodaje.

Policja podkreśla, że funkcjonariusze badają ślady, a na miejscu pracowała grupa dochodzeniowa i przewodnik z psem służbowym.

- Prowadzimy czynności operacyjne i ustalamy okoliczności tego zdarzenia – zapewnia kom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

