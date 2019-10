Warszawa. Wola stawia na ekologię i ustawia pierwszy zbiornik na deszczówkę

Warszawska Wola wciela proekologiczne postulaty w życie. W dzielnicy pojawił się zbiornik na deszczówkę. Jeśli zda egzamin, takich zbiorków pojawi się na Woli więcej - zapowiadają władze dzielnicy.

Zbiornik na deszczówkę ustawił Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wola. Stwierdzono, że to najlepszy czas na testowanie takich proekologicznych rozwiązań, ponieważ jesień to czas deszczowy.

ZGN podkreśla, że chce realizować zapisy "Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Dokument przyjęła Rada m. st. Warszawa w tym roku.