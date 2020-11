Warszawa. Wolontariat mimo pandemii. Miasto poszukuje ochotników

"Warszawa od wielu lat zachęca mieszkańców do zaangażowania w wolontariat, a trwająca pandemia pokazuje jego znaczenie w życiu mieszkańców. Wszystkie działania miasta w tym zakresie skupia od kilku lat projekt 'Ochotnicy warszawscy', dzięki któremu coraz więcej miejsc – m.in. stowarzyszeń, fundacji czy instytucji zaprasza do swoich działań wolontariuszy" – tłumaczy Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej w Warszawie.

Warszawa. Różne propozycje wolontariatów

Wolontariat to aktywność przeznaczona dla osób w każdym wieku. Aby dołączyć się do akcji nie trzeba być pełnoletnim. Zazwyczaj nie wymagane są także specjalne kompetencje, wykształcenie czy doświadczenie.

"Dla nastolatków wolontariat to często szansa na realizację własnych pasji i poznanie ciekawych ludzi. To podczas wolontariatu młode osoby mają możliwość odkrywania nowych zainteresowań i zdobywania doświadczeń przydatnych w późniejszej ścieżce zawodowej. Bardzo często decyzja o rozpoczęciu wolontariatu to dla nastolatka pierwsza, podejmowana samodzielnie poważna decyzja w życiu. Brak przymusu, widoczne efekty oraz doświadczenia, które towarzyszą życiu wolontariuszy, zachęcają młodych ludzi do działania" – podaje Karolina Gałecka z warszawskiego ratusza.