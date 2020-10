Warszawa. Wolscy radni mówią „nie” wycince drzew

We wtorek podczas sesji Rady Dzielnicy wolscy radni przyjęli uchwałę wzywającą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wycofania wniosków o wycinkę na Woli ponad 3200 drzew oraz 10 000 mkw. krzewów – poinformował Urząd Dzielnicy Wola. Mieszkańcy martwią się, że utracą miejsce nazywane zielonymi płucami Odolan, które porośnięte jest okazałymi drzewami. - Wycinka tak dużej ilości drzew będzie wielką szkodą dla środowiska i jest zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców - mówi Ewa Statkiewicz, Przewodnicząca Rady Dzielnicy. - Prowadzone tam prace zagrażają również zabytkowym Pięciochatkom, unikatowemu przedwojennemu osiedlu kolejowemu – dodaje Ewa Statkiewicz.

Do Urzędu Dzielnicy Wola, wpłynęły od PKP PLK dwa wnioski o wycinkę drzew. Kolejarze argumentują w nich, że prace są konieczne by przywrócić ruch pociągów na nieużywanym od dawna torowisku. Radni mają jednak wątpliwości co do intencji spółki. - Mamy informacje, że dotychczas na nieczynnym torowisku spółka chce wybudować magazyny i zaplecze potrzebne przy przebudowie Dworca Zachodniego, a informacja o przywróceniu ruchu pociągów jest tylko wybiegiem by móc skorzystać z prawa kolejowego i nie realizować nasadzeń zastępczych - wyjaśnia Krystian Wilk, przewodniczący dzielnicowej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.