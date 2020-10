WawaLove Poczta TV ONLINE Program TV Menu Ludzie Warszawy

Wideo Najnowsze Przejdź na Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport Kuchnia Warszawska Wideo Najnowsze wawalove.pl warszawa + 2 uniwersytet warszawskistudia Jędrzej Dudkiewicz 31 min. temu Warszawa. Wsłuchać się w złożoność miasta O tym, czego będzie można nauczyć się na nowym kierunku, studiach miejskich na Uniwersytecie Warszawskim, opowiada nam ich kierownik, Kacper Pobłocki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warszawa. Brama Uniwersytetu Warszawskiego (East News, Fot: East News) Jędrzej Dudkiewicz – Czemu akurat teraz powstał taki kierunek i czemu są to studia magisterskie? Problematyka miejska jest bardzo skomplikowana i obszerna, czy dwa lata wystarczą? Kacper Pobłocki – Sam zajmuję się tą tematyką od dwudziestu lat i cały czas czuję niedosyt. Myślę, że to dobry moment, by powstały studia miejskie, będą one odpowiedzią na to, co dzieje się w Polsce od dziesięciu lat. Jeszcze w 2010 roku nie było nawet wielu słów, których dziś używamy, by mówić o mieście, które stało się bardzo ważnym tematem. Obecnie jest już cały język, stworzony intuicyjnie oraz metodą prób i błędów. Chcemy więc to wszystko usystematyzować, by kolejne pokolenie osób, które będą zajmować się miastem, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, miały do tego odpowiednie narzędzia. Kierunek ten musi być więc interdyscyplinarny, bo łączy w sobie mnóstwo przeróżnych zagadnień. Studenci będą mieć możliwość wzięcia udziału w zajęciach skupionych w trzech modułach. Proszę opowiedzieć o każdym z nich kilka słów. – Mamy tu kompromis między głębią, a szerokością. Chcemy, by można było jednocześnie się wyspecjalizować oraz nie mieć klapek na oczach. To balans, który jest delikatny i trudny do osiągnięcia. O ile bowiem interdyscyplinarność jest zaletą XXI wieku, o tyle wąska specjalizacja wadą. Staramy się dać studentom możliwość znalezienia równowagi. Z jednej strony będziemy oglądać miasto z każdej możliwej perspektywy, z drugiej chcemy iść za studentami i pozwolić im skupić się na jakimś zagadnieniu. Grupę, zapewne, sześćdziesięciu osób rozbijemy na trzy mniejsze. Będą okazje, by wszyscy się ze sobą spotkali, ale też każdy będzie mógł skupić się na czymś konkretnym. Dlatego stworzyliśmy trzy moduły: ekonomiczno-polityczny, społeczny i przestrzenny. Wiadomo, że w każdym z nich widać pozostałe. Bardziej więc chodzi o kąt patrzenia, zrobienie specjalizacji przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego wglądu. Zakładam, że przyjdą do nas ludzie z bardzo różnymi doświadczeniami życiowymi i edukacyjnymi, a uczenie nie będzie odbywać się tylko na linii wykładowcy-studenci, ale też między samymi studentami. Nowy rok szkolny. Dzieci wracają do klas. "Rok zaczynamy z dużą niepewnością" Miałem właśnie wątpliwości, czy tworzenie takich specjalizacji będzie skuteczne – tematy wszystkich modułów się ze sobą przenikają i oddziałują na siebie. A jeśli ktoś nie będzie brać ich wszystkich pod uwagę, czasem może dojść do sytuacji, kiedy np. osiedle zostanie źle zaprojektowane, a potem mieszkańcy będą się męczyć i próbować je zmienić na własną rękę. W jaki sposób znaleźć równowagę między podążaniem za praktykami mieszkańców, a uczeniem ich pożądanych zachowań? – Dobrze, że zwraca pan na to uwagę, bo to kluczowy i bardzo trudny dylemat. Z osiedla, na którym się wychowałem pamiętam chodniki, a pomiędzy nimi faktyczne, wydeptane przez ludzi trasy. To dobry przykład, że projektanci tego miejsca zapomnieli o użytkownikach. Z drugiej strony użytkownicy przestrzeni nie zawsze ma rację. Tu dobrym przykładem jest transport – ludzie nie widzą alternatywy dla samochodu, są do niego przyzwyczajeni i zmienią środek lokomocji tylko wtedy, gdy realnie, krok po kroku, poczują różnicę. Tak więc zrównoważenie transportu nie może odbyć się przy pomocy rewolucji, to musi być ewolucja, albo rewolucja stopniowana. Chcemy, żeby studia miejskie dawały zrozumienie, kiedy trzeba ludzi poprowadzić za rękę lub w jaki sposób przekonać ich do pewnego rozwiązania, a kiedy należy się wsłuchać. Będziemy uczyć rozumienia miasta, by w konkretnej sytuacji móc wyczuć i podjąć słuszną decyzję. Wymaga to uwagi, intuicji, czyli tego, czego nie zawrze się w podręczniku i czego nie można wykuć na blachę. Do rozwiązania jakich problemów będą przygotowywać te studia – innymi słowy, które są najważniejsze? Smog? Gentryfikacja? Zapewnienie odpowiedniej edukacji i ochrony zdrowia? Da się to w ogóle stopniować? – Nie da się, zresztą właśnie przez swoją złożoność miasta są tak fascynujące. Do opisania dwóch problemów zwykle używamy też dwóch różnych języków. Mimo, że wiemy, iż one się ze sobą łączą. Przykładem niech będą wyzwania przyszłości: zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa, robotyzacja pracy. Każda z tych spraw ma swoje dyskursy, słowa, których używa się do ich opisania, przez co de facto zajmujemy się nimi osobno. Tyle, że w przyszłości one wydarzą się w tym samym momencie. Świat realny nie zna tych intelektualnych i w dużej mierze sztucznych rozróżnień. Wspomniane procesy będą się na siebie nakładać i nasilać zwłaszcza w miastach. Na zmiany klimatu najbardziej będą narażone osoby starsze – kiedy latem w mieście robi się gorąco, to seniorzy są na pierwszej linii frontu. Chcemy więc pokazywać studentom, że te sfery nie są autonomiczne, tylko bardzo mocno ze sobą powiązane poprzez praktykę. W tym sensie miasto jest punktem wyjścia do posklejania podziałów dyscyplinarnych, którymi cały czas operujemy, mimo że pochodzą one ze starego, XIX-wiecznego świata. Być może absolwenci naszego kierunku nie będą zajmować się miastami, ale będą potrafili patrzeć szerzej na wiele problemów. To kolejna miękka kompetencja, która zostaje na całe życie. Jaki nacisk będzie położony na wielkie metropolie, a jaki na mniejsze miejscowości? Problemy i wyzwania, z którymi borykają się jedne i drugie nie są przecież zawsze tym samym, tylko w innej skali, mają swoją specyfikę. – To kolejne ważne pytanie, bo nam właśnie bardzo zależy na tym, by wyjść poza duże miasta. Chcemy wskrzesić, a przynajmniej nawiązać do tradycji badań małych i średnich miejscowości z lat 50. i 60. XX wieku, kiedy Polska z kraju rolniczego stała się zurbanizowanym. W polskiej socjologii, antropologii, geografii, historii odbył się wtedy renesans badań mniejszych miejscowości. Później jednak zainteresowanie to zanikło, bo miasta w ogóle przeżywały kryzys, aż do „pobudki” z okolic 2010 roku. Warto podkreślić, że światowa literatura przedmiotu w dużej mierze też jest metropolitalno-centryczna. Jeśli jednak spojrzymy na urbanizacje globalnie, to większość ludzi nie mieszka wcale w dużych metropoliach, tylko małych miejscowościach, a nawet na zurbanizowanej wsi. Chcemy skonfrontować teorie, które wyrastają z doświadczenia metropolitalnego z realiami mniejszych miejscowości. I dlatego na drugim roku zorganizujemy wyjazd badawczy, właśnie do mniejszego miasta, by studenci mogli trenować w praktyce narzędzia, które wypracują przez pierwszy rok studiów. A czy w trakcie studiów będą omawiane przykłady zagranicznych miast? Często mówi się, że to prezydenci lub burmistrzowie miast są w awangardzie zmian i ich działania mają szanse na przykład uratować demokrację. Mam na myśli chociażby Adę Colau w Barcelonie, która wywodzi się z ruchów miejskich, albo Anne Hidalgo, mer Paryża, która dopiero co wygrała wybory z hasłem stworzenia 15-minutowych dzielnic (pozwalających załatwić wszystkie podstawowe potrzeby podczas 15-minutowego spaceru od miejsca zamieszkania)? Pytam o to też dlatego, że często można odnieść wrażenie, że polskie miasta pod różnymi względami są zacofane względem zachodnich, chociażby pod kątem organizacji transportu. – Dla osób, które zajmują się miastem i miejskością globalna perspektywa jest i powinna być całkowicie naturalna. Miasto może być punktem wyjścia do robienia nieoczekiwanych wolt intelektualnych, które pokazują zarówno globalność lokalnych problemów, jak i lokalność globalnych problemów. Nie da się zresztą rozmawiać o miastach mówiąc tylko o Toruniu i Warszawie. Chcemy wyjść poza nasze opłotki i zwrócić uwagę na wiele ciekawych zjawisk. Globalny wymiar naszego kierunku jest dla mnie bardzo ważny, dlatego będę prowadzić zajęcia „Współczesne teorie o studiach miejskich”. Mówiąc współczesne, mam na myśli XXI-wieczne. W trakcie ostatnich dwudziestu lat widać, że w awangardzie zmian nie są już Barcelona czy Paryż, tylko na przykład Meksyk, Karaczi, Dubaj, Lagos i Pekin. To one wyznaczają trendy, są miastami przyszłości i tam trzeba patrzeć. Czyli studia miejskie będą też skupiać się na przyszłości miast i dawać możliwość wyklucia się pomysłów na to, w jaki sposób przeorganizować – nawet w perspektywie kilkunastu lat – miejsc, w których żyjemy? – Tak, aczkolwiek oczywiście nie mogę powiedzieć, że zaprojektujemy miasto przyszłości, bo to jest coś, nad czym głowią się umysły o wiele tęższe niż nasze. Na pewno będziemy się tymi tematami interesować, stąd kameralność kierunku i podążanie za studentami, by myśleli twórczo i próbowali eksperymentować. W Polsce wciąż mamy system edukacji polegający na XIX-wiecznej zasadzie „zakuj, zdaj, zapomnij”. Na szczeblu uniwersyteckim trzeba włożyć dużo pracy, by oduczyć ludzi tych nawyków. Nie chodzi nam o to, by studenci odtwarzali wiedzę z podręczników, tylko by potrafili dostrzec problem i próbowali samodzielnie znaleźć rozwiązanie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jakimi wyzwaniami będą się borykać ludzie, którzy skończą ten kierunek. Chcemy dać im narzędzia, by byli w stanie sobie z nimi poradzić. Z pewnością bardziej skupimy się na przyszłości niż przeszłości. Zorientowanie na niepewną przyszłość, która jednak jest w naszych rękach będzie wymuszało spekulacyjny duch tych studiów. Myślę, że najlepiej będzie się to realizować na seminariach magisterskich. Jaką częścią studiów będzie kwestia coraz prężniej działających ruchów miejskich i fakt, że obywatele często biorą sprawy w swoje ręce, albo przynajmniej interesują się tym, co dzieje się dookoła i na przykład głosują na projekty zgłoszone do budżetów obywatelskich? – Temat ten najsilniejszy będzie w module ekonomiczno-politycznym, ale powinien być obecny także w pozostałych. Mówimy o mieście jako pewnym zagadnieniu, ale miasto to też są ludzie. I bardzo różni aktorzy, od władz, przez biznes, po projektantów i mieszkańców. A do tego są twory znajdujące się pomiędzy urzędnikami, ekspertami i mieszkańcami, czyli właśnie ruchy miejskie. Samo w sobie jest to ciekawe zjawisko, więc na pewno będziemy o tym sporo mówić. Na początku pytałem, czemu akurat teraz taki kierunek studiów. Teraz zapytam, czy aby nie jest na niego za późno? Miasto co prawda jest żywym, podlegającym przekształceniom organizmem, ale różne rzeczy mogą być nie do cofnięcia, jak chociażby zabudowywanie korytarzy powietrznych, co utrudnia walkę ze smogiem, czy likwidacja mniejszych kin, typu Femina, a dopiero co pojawiła się informacja, że zniknąć może też Atlantic, w miejsce którego ma powstać kolejny wieżowiec. – Na pewno lepiej późno, niż wcale. Oczywiście wolałbym mieć możliwość, by samemu pójść na takie studia. Dużo czasu poświęciłem na odkrywanie pewnych rzeczy i gdyby ktoś mi w tym pomógł, byłoby mi o wiele łatwiej. Zgadzam się, że jest późno, bo ścigamy się z czasem, co najlepiej widać w związku ze zmianami klimatycznymi, gdy kolejne okienka się sukcesywnie zamykają. Jednak z miastem rzecz jest o tyle ciekawa, że jest ono jednocześnie bardzo statyczne i dynamiczne. To palimpsest, nakładające się na siebie warstwy historii. W pewnym sensie miasto jest bardzo trudno ruszyć, bo decyzje z przeszłości wyznaczają szlaki, z których trudno zawrócić. To też jest kwestia skomplikowanej równowagi: co zależy od naszej sprawczości, a gdzie są jej granice, wyznaczone przez wcześniejsze decyzje ludzi. Jestem optymistą i uważam, że warto uczyć się tego, gdzie można coś zmienić, a gdzie nie warto walić głową w mur. Mimo wszystko z tym, co zastane można bardzo dużo zrobić. Moim ulubionym przykładem jest Bogota, którą Antanas Mockus, burmistrz w połowie lat 90. ubiegłego wieku, zmienił nie do poznania nie budując tam ani jednej nowej rzeczy. Uznał, że najważniejszym problemem miasta jest przemoc i kiedy się ją wyeliminuje, to wszystko się zmieni. I to mu się udało. Z punktu widzenia materialnego, czystej fizycznej tkanki, Bogota przed i po jego kadencji wyglądała dokładnie tak samo, ale żyło się tam zupełnie inaczej. Każde miasto ma swój czuły punkt i trzeba go po prostu znaleźć. I tego też będziemy uczyć na studiach miejskich. Kacper Pobłocki – Dr hab. nauk humanistycznych, kierownik studiów miejskich na UW. Kształcił się w Wielkiej Brytanii, Holandii i USA, m.in. w Center for Place, Culture and Politics przy nowojorskim CUNY, prowadzonym przez prof. Davida Harveya. Współautor nagrodzonej nagrodą im. Jerzego Regulskiego książki "Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu" (2017) oraz "Kapitalizm. Historia krótkiego trwania" (2017) wyróżnioną przez kapitułę konkursu Economicus za najlepszą ekonomiczną książkę roku. Jędrzej Dudkiewicz – Dziennikarz, publicysta. Stały współpracownik portalu organizacji pozarządowych NGO.pl. Publikował m.in. w "Polityce", "Tygodniku Powszechnym", "Dzienniku. Gazecie Prawnej", Krytyce Politycznej, Kulturze Liberalnej i Magazynie "Kontakt". Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP wawalove wawalove Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze