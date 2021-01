Jednocześnie MPWiK zdementowało nieprawdziwe informacje na temat wykorzystania osadów po spaleniu nieczystości z oczyszczalni. - Nie są one wykorzystywane w rolnictwie, przy uprawach, a jedynie na odzysk. W związku z tym przekazujemy materiał do zaufanych pośredników, aby potem nie trzeba było tego dalej kontrolować. Strategia ministerialna, jak postępować z odpadami, jest tu przestrzegania, a wojewódzkie inspekcje ochrony środowiska dbają o przestrzeganie prawa - przekonywała Renata Tomusiak, prezes MPWiK.

Warszawa. Wsparcie dla "Czajki". Nowa linia przesyłowa, większe moce spalarni, ceny wody te same

Informacja, która powinna najbardziej ucieszyć warszawiaków to ta o cenach, jakie gospodarstwa domowe zapłacą MPWiK za wodę i ścieki. Nadal koszt wynosić będzie 9,85 zł za metr sześcienny. To efekt negocjacji w Wodami Polskimi. - Wniosek o taką taryfę na kolejne trzy lata spółka złoży do Wód Polskich. Zależało nam, by w czasie pandemii nie potęgować kosztów, jakie obciążać będą mieszkańców - powiedziała Renata Tomusiak.