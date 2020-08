Warszawa wspiera finansowo Powstańców Warszawskich

Nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł brutto są przyznawane wszystkim żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagroda jest przyznawana również żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli zmarł on w 2020 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią. Nagrody otrzymują wszyscy powstańcy niezależnie od miejsca zamieszkania. Kwotę wypłaconych w 2020 roku do tej pory nagród to ok. 4,9 mln zł. Wypłacane nagrody to niejedyna forma finansowego wsparcia miasta na rzecz Powstańców.