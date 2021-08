Warszawa. "Wszyscy jesteśmy fotografami". Debata o obiektywach skierowanych na cierpienie

Spotkanie to kolejna odsłona Kina Letniego. Początek debaty, która poprzedzi projekcję filmu, wyreżyserowanego przez Chrisa Martina, a będącego ekranizacją książki "Under the Wire" Paula Conroya, przewidziana jest na godzinę 20.30 na placu Defilad. Początek seansu o 21.30. Można przybywać bez względu na pogodę - jeśli aura będzie niełaskawa, zdarzenie przeniesie się do wnętrza Baru Studio.