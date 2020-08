Warszawa. Wybił szybę, bo wsiadł do niewłaściwego autobusu

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o umyślne wybicie szyby w autobusie. Jak tłumaczył, jego zachowanie było spowodowane zdenerwowaniem. Wsiadł do niewłaściwego autobusu i to wytrąciło go z równowagi. Uderzył pięścią w szybę z taką siłą, że aż pękła.

Warszawa. Mężczyzna ze zdenerwowania wybił szybę w autobusie (Policja)