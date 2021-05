Warszawa. Wycieczka do wyobraźni. Rodzinny konkurs z okazji przyłączenia Włoch i Okęcia do stolicy

Ważne, by rysunki i obrazy miały płaską postać i format A3. Nie należy ich rolować ani oprawiać w ramki czy antyramy. Jedna rodzina może przesłać jedną pracę. Trzeba ją dostarczyć do 20 maja do Artystycznego Domu Animacji - filia Domu Kultury "Włochy" przy ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, uwzględniając wszystkie przewidziane regulaminem działania - oznaczenie pracy metryczką oraz wypełnienie karty zgłoszenia.