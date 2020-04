Warszawa. Wyjątkowe znalezisko na budowie stacji "Zacisze"

- Prawdopodobnie jest to młody osobnik słonia leśnego sprzed 20 tys. lat . Jednak dokładnie będziemy mogli to określić po badaniach laboratoryjnych – tłumaczy dr Wojciech Borkowski wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, prowadzący nadzór nad rozbudową linii M2.

Na kości zachował się ząb trzonowy, dzięki czemu prawdopodobnie uda się ustalić czym zwierze się żywiło. Stołeczny ratusz przypomina, że podobne cenne znalezisko odkryto również w trakcie budowy stacji Płocka. Wówczas budowniczowie odkopali kilka kości, należących do prehistorycznej samicy słonia leśnego. Kopię wykopanych fragmentów szkieletu możemy podziwiać w gablocie na antresoli nowo otwartej stacji.

Prażubr na Bródnie

Przypomnijmy, że w grudniu podczas prac na stacji C21 Bródno przy ul. Kondratowicza na Bródnie koparka wykopała kości potężnego zwierzęcia. Według dr. Wojciecha Borkowskiego były to szczątki prażubra (Bos primigenius). Ich wielkość wskazywała, że były to kości samicy lub młodego osobnika tego gatunku.

-W świetle najnowszych ustaleń wygląda jednak na to, że mamy do czynienia z prażubrem. Ostateczna decyzja jest w rękach paleoekologów — naukowców z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Jeśli chodzi o badania żubrów, prażubrów i turów, są to najlepsi eksperci w tej dziedzinie w Polsce - mówił w rozmowie z PAP zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego, dr Wojciech Borkowski.