Warszawa. Wykończony "zakupami". Leżał na podłodze galerii handlowej

Funkcjonariusze straży zostali wezwani do budynku Galerii Wileńskiej przez ochronę centrum handlowego przy ul. Targowej. Było po godzinie 20, a nic nie wskazywało na to, że mężczyzna leżący na podłodze zdoła o własnych siłach się podźwignąć i opuścić pomieszczenia.

Warszawa. Miał 6 promili alkoholu we krwi

Zbadali go alkomatem i zobaczyli wynik, jaki zdarza się rzadko. Wyświetlacz pokazywał 3 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co oznacza we krwi wartość sięgającą 6 promili! Dodajmy, że już cztery promile we krwi z medycznego punktu widzenia mogą być dawką śmiertelną.