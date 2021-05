Warszawa. Wykorzystał moment nieuwagi. Ukradł hondę

Do policjantów z Białołęki wpłynęła informacja, że z parkingu został skradziony samochód marki honda. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kiedy przekładał warzywa z jednego auta do drugiego, podszedł do niego nieznany mężczyzna. Zaczęli rozmawiać. W pewnej chwili rozmówca błyskawicznie wsiadł do otwartego samochodu i odjechał. W samochodzie znajdował się również telefon pokrzywdzonego.