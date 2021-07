Warszawa. Wykrywa i rozpoznaje mutacje koronawirusa. Sanepid ma już takie urządzenie

- Nie ogłaszajmy zwycięstwa nad wirusem. Wciąż wiele osób nie przeszło infekcji, nie wytworzyło przeciwciał i nie zaszczepiło się. A to jedyny sposób, aby zatrzymać dalsze mutowanie wirusa. Dzisiaj w Polsce nie mamy czego się wstydzić. Nasze 36 proc. wyszczepienia to dużo w skali Europy. Ale do rzeczywistej odporności społeczeństwa jeszcze bardzo daleko - tłumaczył podczas prezentacji sekwenatora Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.