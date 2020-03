Warszawa. Wyłączone przyciski w komunikacji miejskiej. Wzmocniona dezynfekcja

Guziki w komunikacji miejskiej zostaną wyłączone, aby pasażerowie nie musieli ich dotykać. Zmieniono również preparaty do dezynfekcji pojazdów. Wszystko, aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.



- W środę wysłaliśmy zalecenia do wszystkich przewoźników w Warszawie, by wyłączyli tzw. gorące guziki do otwierania drzwi. Obowiązują one od teraz, do odwołania - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert w rozmowie z portalem wawainfo.pl.