Warszawa. Wyłoniono zwycięzców S3KTOR 2019

Jak poinformował stołeczny ratusz, w tegorocznej X edycji konkursu organizacje pozarządowe zgłosiły 68 inicjatyw w trzech kategoriach podstawowych: „Aktywizujący”, „Nowatorski” oraz „Programowy”. Po preselekcji w Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego do dalszego etapu w tych kategoriach przeszły 43 inicjatywy.

Zwycięzcy to:

To trzyletnia inicjatywa badawcza Fundacji Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana. Jej członkowie - architekci, urbaniści, znawcy architektury, socjolodzy, kulturoznawcy, antropolodzy, biolodzy i varsavianiści – badają kondycję i historię placów, ich potencjał i słabe strony. Organizują debaty z mieszkańcami i przedstawicielami władz, które mają prowadzić do ożywienia placów.

To dwuletni projekt prowadzony na Targówku i obu Pragach, skierowany do młodych ludzi od 15. do 26 r.ż. Bierze w nim udział siedem NGO i aż 59 partnerów, w tym szkoły i uczelnie. Projekt umożliwia młodym rozwój, m.in. poprzez szkolenia, praktyki i staże u lokalnych rzemieślników i w firmach, wsparcie mentorów, udział w lokalnych akcjach społecznych.