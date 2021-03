Warszawa. Wyłudził mieszkanie od seniora i chciał wypłacić z jego konta 400 tys. zł

44-letni mężczyzna zmanipulował 89-letniego mieszkańca Mokotowa pod pozorem opieki i nakłonił go do podpisania upoważnienia do rachunku bankowego. Policja została powiadomiona o próbie wypłaty sporej kwoty przez dyrektora banku. Okazało się, że podejrzany przepisał na siebie u notariusza mieszkanie należące do seniora.

Share

Warszawa. Wyłudził mieszkanie od seniora i chciał wypłacić z jego konta 400 tys. zł Źródło: PAP