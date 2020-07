Warszawa. Wypadek autobusu na Bielanach. GITD rozpoczyna kontrolę

Jak dodał, pierwsze kroki śledztwa ujawniły, że warszawscy przewoźnicy pozwalają na to, by ich pracownicy jeździli dla różnych firm. - Badamy, czy kierowcy nie pracują w kilku różnych miejscach, bo mamy takie sygnały, co może wpłynąć na ich rozkojarzenie i przemęczenie. Ta kontrola może trochę potrwać, chcemy, by była ona szczegółowa - zaznaczył szef GITD.