Warszawa. Wypadek autobusu na trasie S8. Jest akt oskarżenia przeciw kierowcy

Jak przekazała w poniedziałek w rozmowie z Polską Agencją Prasową Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, do Sądu Okręgowego jeszcze pod koniec grudnia został skierowany akt oskarżenia przeciwko kierowcy autobusu miejskiego, któremu zarzuca się naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

27-letni Tomasz U. miał "nie dostosować taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. W momencie wypadku mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i posiadał porcję narkotyku ukrytą w kabinie kierowcy.