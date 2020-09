Warszawa. Wypadek na Alejach Jerozolimskich. Ciężarówka na jezdni

To, że doszło do wypadku, potwierdza nadkom. Jarosław Florczak. - Około 15:40 na Alejach Jerozolimskich na wysokości wiaduktu nad stacją WKD miało dojść do zderzenia iveco i bmw. Z tego co wiem, iveco się przewróciło. Ruch jest zablokowany - poinformował policjant.