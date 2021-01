Warszawa. Wypadek na Bemowie. Autobus uderzył w latarnię

Do tego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie. Zupełnie niespodziewanie autobus miejskiej komunikacji trafił prosto w słup latarni stojącej przy ulicy Radiowej na warszawskim Bemowie. Doszło do uszkodzenia pojazdu - zniszczone zostały przednia szyba, która popękała od zderzenia ze słupem oświetleniowym oraz przód nadwozia.

Na miejsce wezwana została karetka pogotowia. Nikomu z podróżujących tym pojazdem pasażerów nic się nie stało. Cali i bez jakichkolwiek obrażeń przesiąść się musieli na inny kurs. Opatrzyć natomiast trzeba było kierowcę miejskiej linii. Odniósł on wprawdzie lekkie obrażenia, jednak trzeba było pilnie przewieźć do placówki medycznej. Wszystko bowiem wskazywało na to, że do tej kolizji na Bemowie doszło z powodu zasłabnięcia lub też może chwilowej utraty przytomności przez mężczyznę. Przejść on musi dokładne badania, zanim znów usiądzie za kierownicę i wieźć będzie pasażerów.