Warszawa. Wypadek na Bielanach. ZDM: kierowca bmw jechał z prędkością 130 km/h

Po wypadku w Warszawie są pierwsze ustalenia władz miasta. - Kierowca, który w niedzielę śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu na ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach, jechał 130 km/h w terenie zabudowanym – poinformował dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski przekazał pierwsze ustalenia po niedzielnym wypadku na Bielanach . Ślady hamowania samochodu widać na odcinku 30 metrów. BMW było "mocno zmodyfikowane", co zdaniem warszawskiego ZDM powinno zdyskwalifikować je w momencie dopuszczania do ruchu.

– Nie można przejść obojętnie obok tego co się stało. To, co stało się w niedzielę musi nami wstrząsnąć, nie na 2-3 dni, ale na dłużej – stwierdził szef ZDM na środowej konferencji.