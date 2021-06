Warszawa. Wypadek na Gocławiu. Samochód potrącił nastolatkę na hulajnodze

Niestety, doszło do potrącenia dziecka znajdującego się właśnie na przejściu dla pieszych. W dziewczynkę wjechał kierowca samochodu Saab. Nie wiadomo, co sprawiło, że nie zatrzymał się przed pasami, by przepuścić pieszych, którzy zamierzali opuścić chodnik i przejść na drugą stronę przez jezdnię w specjalnie wyznaczonym dla pieszych miejscu.