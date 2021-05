Warszawa. Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Groźne zderzenie trzech pojazdów

Na miejscu pracowały policyjne patrole drogowe oraz aż cztery zastępy strażaków. W incydencie drogowym uczestniczyły trzy samochody. Zostały one poważnie uszkodzone, w niektórych doszło do uszkodzenia baku, co sprawiło, że na jezdnię wydostawało się paliwo, które trzeba było zneutralizować. Przybyła również karetka pogotowia. Ratownicy medyczni szybko udzielili pomocy poszkodowanym i zabrali ich do szpitala.