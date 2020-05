Warszawa. Wyremontowano elewację kamienicy przy ul. Mokotowskiej 50

Budynek został wybudowany w 1894 r. przez firmę Bronisława Pawłowskiego na zlecenie rodziny Dietzów. Następnie kupiła go rodzina warszawskich rzemieślników Sawickich, specjalizujących się w koronkarstwie i białoskórnictwie.

Ciekawym faktem z historii budynku, jest to, że ponad dwa tygodnie spędził w nim Józef Piłsudski. Było to w listopadzie 1918 roku, po jego powrocie do Warszawy. O tej historii informują umieszczone na elewacji tablice.