Warszawa. Wyrok w sprawie kardiochirurga Mirosława G. Prokuratura chce apelacji

To kolejna odsłona sądowa w tej sprawie. Wcześniej kardiochirurgowi zarzucano nieumyślne doprowadzenie pacjenta do śmierci. Ten wątek został jednak oddalony. Niedopełnienie procedur medycznych było czynnikiem, który narażał życie i zdrowie operowanego, jednak to nie fragment tak zwanej rolgazy stał się przyczyną zgonu pacjenta.