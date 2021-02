Warszawa. Wysokość planowanych wieżowców będzie zależeć od nasłonecznienia

Zdania co do budowy wieżowców na terenie dawnego liceum są podzielone. Miejscy aktywiści przekonują, że budynki powinno się wyremontować i przeznaczyć na cele oświatowe lub społeczne, np. dom kultury czy dom seniora. To by oznaczało utratę milionów za sprzedaż działki pod wieżowce.