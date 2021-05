Warszawa. Wyśpiewał stolicę. 120 lat temu urodził się Mieczysław Fogg

Do śpiewania się nie ograniczał. Ma niezwykłą wojenną powstańczą kartę. Należał do I Batalionu Szturmowego AK "Odwet", do Zgrupowania "Golski", śpiewał na powstańczych barykadach, w schronach, w szpitalach polowych. "Piosenka o mojej Warszawie" ze słowami Alberta Harrisa, powstać miała jesienią 1944 roku i była najbardziej wzruszającym podsumowaniem tego, co stało się z miastem w kilka miesięcy. Ten utwór zawsze już kojarzyć się będzie z jego głosem. Wśród eksponatów Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się powstańcza opaska Mieczysława Fogga.