Warszawa. Wystawa w wolskim Koloseum. Widoki jak ze snu

Warszawa. Wystawa w wolskim Koloseum. Magiczna instalacja

Gazownia na Woli to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w tej części miasta. Budynki nazywane są "wolskim Koloseum". Powstały w 1886-1888 roku. W międzywojniu były największym zbiornikiem gazowym w Europie. Uległy zniszczeniom podczas wojny, ale niedługo po niej znów były przydatne. Służyły stolicy do roku 1978.

Szczęśliwie właściciel zgodził się na montaż w jednej rotundzie foliowej instalacji i wprowadzenie zwiedzających. To okazja, by legalnie napawać się widokiem, który na ogół jest udziałem najodważniejszych eksploratorów, którzy zręcznie omijają wszystkie ochroniarskie posterunki, by dostać się do wnętrza tego warszawskiego ewenementu. Wejście do obiektu jest bezpieczne - można spacerować po metalowej konstrukcji zaopatrzonej w ochronne barierki. Okazja na zwiedzenie Koloseum na Woli już tylko do czwartku 15 października.