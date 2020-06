Warszawa z dala od tłumów. Poznaj miejsca nieznane

Warszawa, czyli Pałac Kultury i Nauki

Lista ciekawych miejsc w Warszawie jest znacznie dłuższa, my dodalibyśmy na pewno do niej Bulwary Wiślane, gdzie można spacerować czy wybrać się do nadwiślańskiego lokalu. Również praska strona rzeki i jej naturalny brzeg zasługują na swoje miejsce na liście. Inną atrakcją, znajdującą się na świeżym powietrzy, która jest godna polecenia – to z pewnością ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu.