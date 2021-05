Warszawa. Z Mokotowa do Krakowa. Stołeczni policjanci zatrzymali internetowego oszusta

Mężczyźni zostali przetransportowani do aresztu na warszawskim Ursynowie. Po złożeniu zeznań pomocnik został wypuszczony do domu, bo jego udział udowodniono tylko w dwóch oszustwach. 26-latek natomiast odpowie za pięć wyłudzeń na kwotę 4500 złotych. Został zatrzymany na 3 miesiące. Obu grozi kara do 8 lat więzienia.